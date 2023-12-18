Ibadah Natal di Tangerang, HT Tegaskan Hidupnya untuk Pelayanan

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri ibadah Natal yang digelar oleh Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) di Karawaci, Tangerang pada Minggu (17/12/2023). Tak hanya bersilaturahmi dengan keluarga Nias di wilayah Tangerang dan sekitarnya, HT juga memberikan sambutan di sela acara.

"Pelayanan bukan hanya sebagai Hamba Tuhan, tapi juga melayani sesama manusia dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup orang lain," ujar HT.

BACA JUGA:

Hary Tanoe melanjutkan bahwa dirinya saat ini pun sedang berupaya melakukan hal tersebut meskipun dalam jalan yang beragam. Baik sebagai pengusaha, pengajar maupun politisi. Beragam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya tersebut dilakukan untuk melayani sesama manusia.