Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ibadah Natal di Tangerang, HT Tegaskan Hidupnya untuk Pelayanan

Isty Maulidya , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |05:51 WIB
Ibadah Natal di Tangerang, HT Tegaskan Hidupnya untuk Pelayanan
Hary Tanoesoedibjo. (Foto: MPI)
A
A
A

TANGERANG - Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo menghadiri ibadah Natal yang digelar oleh Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) di Karawaci, Tangerang pada Minggu (17/12/2023). Tak hanya bersilaturahmi dengan keluarga Nias di wilayah Tangerang dan sekitarnya, HT juga memberikan sambutan di sela acara.

"Pelayanan bukan hanya sebagai Hamba Tuhan, tapi juga melayani sesama manusia dengan memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi hidup orang lain," ujar HT.

 BACA JUGA:

Hary Tanoe melanjutkan bahwa dirinya saat ini pun sedang berupaya melakukan hal tersebut meskipun dalam jalan yang beragam. Baik sebagai pengusaha, pengajar maupun politisi. Beragam kegiatan yang berhubungan dengan profesinya tersebut dilakukan untuk melayani sesama manusia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191746/wagub_dki_jakarta_rano_karno-BrNi_large.jpg
Rano Karno Ungkap Natal 2025 di Jakarta Sangat Berbeda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191739/pramono_anung-4pNA_large.jpg
Malam Natal, Pramono Tinjau Gereja Keluarga Kudus Rawamangun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191733/gubernur_dki_jakarta_pramono_anung-xkya_large.jpg
Pramono Ajak Jemaat Gereja Doakan Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/338/3191688/polda_metro_sterilisasi_gereja_jelang_natal-PlwE_large.jpg
Jelang Natal, Polda Metro Kerahkan Jibom hingga Anjing K9 Sterilisasi Gereja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188169/polri-lrQC_large.jpg
1.600 Personel Gabungan Diterjunkan Amankan Natal Tiberias di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/28/337/3099469/presiden_prabowo_dan_wapres_gibran-taJe_large.jpeg
Prabowo-Gibran hingga Menteri Kabinet Merah Putih Bakal Hadiri Perayaan Natal Nasional di Indonesia Arena
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement