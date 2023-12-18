Dukung Ganjar-Mahfud, Alumni HMI: Demi Wujudkan Indonesia Adil, Makmur dan Bermartabat

TANGERANG - Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia pro Ganjar Mahfud (Jahmi Gama) mendeklarasikan dukungannya kepada pasang calon presiden wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Deklarasi itu dilaksanakan di Majlis Taklim KH. H.M Sirojudin Ruyani, Kabupaten Tangerang pada Minggu (17/12/2023).

"Panggilan mulia tersebut di atas telah pula melahirkan Relawan Jaringan Alumni HMI dan Muslimin Indonesia Pro Ganjar Mahfud disingkat JAHMIN GAMA dipimpin oleh Bapak Athoq Ismail," jelas Ketua Jahmin Gama Provinsi Banten, Iskandar Basro.

Iskandar melakukan bahwa dukungan ini berasal dari panggilan mulia, dan juga karena kedua sosok tersebut dianggap sebagai figur cerdas dan berintegritas untuk menjadi Presidean dan Wakil Presiden RI pada tahun 2024. Jahmin Gama percaya bahwa Ganjar-Mahfud bisa mengabdi bagi kemajuan dan kemakmuran rakyat Indonesia.