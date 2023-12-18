Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Natal 2023, Hary Tanoe Tekankan Pentingnya Servant Leadership

Awaludin , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |10:51 WIB
Natal 2023, Hary Tanoe Tekankan Pentingnya <i>Servant Leadership</i>
Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo (foto: dok MPI)
A
A
A

JAKARTA - Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo menekankan pentingnya servant leadership atau kepemimpinan yang melayani, saat menjadi keynote speaker pada Ibadah Natal Ikatan Kerukunan Keluarga Besar Lahomi (IKKBL) di Karawaci, Tangerang, Banten, pada Minggu 17 Desember 2023.

“Saya berbicara tentang Servant Leadership. Kita harus menerapkan servant leadership kepemimpinan yang melayani. Jadi orientasinya itu bagaimana kita bisa berbuat positif kepada yang lain," kata Hary pada laman Instagram miliknya, Senin (18/12/2023).

Pria yang akrab disapa Hary Tanoe itu menyakini jika servant leadership diterapkan di Indonesia, maka akan menjadi cepat maju.

"Kalau ini diterapkan di Indonesia saya rasa Indonesia akan cepat maju,” tuturnya.

Sementara itu, sebagai politisi dirinya pun berusaha untuk melayani rakyat dengan cara mensejahterakan rakyat Indonesia. HT berpendapat bahwa semua aturan dan undang-undang yang dibentuk oleh pemerintah akan berdampak pada masyarakat. Adapun pemerintah baik eksekutif maupun legislatif adalah produk dari partai politik.

"Pelayanan juga bisa berkiprah di politik, makanya kita kalau di politik harus politik yang melayani. Kenapa, paling tidak fungsi parpol itu ikut menjaga konstitusi, konstitusi itu NKRI. Tugas dari siapapun yang terjun ke politik dan mindset nya nasionalis wajib hukumnya untuk menjaga konstitusi," pungkasnya.

(Awaludin)

      
