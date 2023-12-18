Pria di Bogor Diduga Dibacok Gengster, Polisi Lakukan Penyelidikan

BOGOR - Seorang pria menjadi korban pembacokan diduga oleh gengster di wilayah Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Polisi masih melakukan penyelidikan lebih lanjut memburu pelaku.

Dalam foto yang beredar, tampak korban berada tengah terbaring sambil mendapat penanganan medis. Terlihat, korban mengalami luka pada bagian tangan serta kedua lututnya mengeluarkan darah.

Belum diketahui pasti identitas pria yang menjadi korban tersebut. Termasuk kronologi dan lainnya karena masih dalam penyelidikan oleh polisi.

"Benar kejadian Minggu dini hari. Saat ini tim masih di lapangan," kata Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Luthfi Olot dikonfirmasi, Senin (18/12/2023).

Kata dia, korban luka dalam kejadian tersebut hanya satu orang. Pihaknya masih melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memburu para pelaku.

"Iya korban (luka) 1, mohon doanya segera terungkap," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)