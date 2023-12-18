Kebakaran di Kwitang, Satu Lansia Tewas dan Delapan Orang Terluka

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan, ada satu orang yang meninggal dunia dalam peristiwa kebakaran di Kwitang Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

"Satu orang meninggal bernama Amsiah (70) dan delapan orang luka ringan," ujar Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang, Senin (18/12/2023).

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam kebakaran rumah tinggal yang ada di Jalan Kramat Kwitang 1C, RT5/RW4, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat pada Senin (18/12/2023) pagi.

Perwira piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Baidillah Efendi mengatakan kebakaran terjadi sekitar Pukul 06.35 WIB saat pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar lokasi.

"Obyek terbakar adalah sebuah rumah tinggal, pemadaman dilakukan dengan mengerahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran atau sekitar 70 personil," ujar Baidillah, Senin (18/12/2023) kepada awak media.

Ia menjelaskan, unit dari sektor terdekat yakni Senen tiba di lokasi Pukul 06.45 WIB dan langsung melakukan pemadaman.