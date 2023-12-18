BPBD DKI Sebut 15 Rumah Terdampak Kebakaran di Kwitang

JAKARTA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menyebutkan ada belasan rumah terdampak dalam peristiwa kebakaran di Kwitang Jakarta Pusat pada Senin (18/12/2023).

"Sebanyak 15 Rumah Tinggal, 28 kepala keluarga, 79 jiwa terdampak," ujar Kasatpel Pengolahan Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta Michael Sitanggang kepada awak media.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, sebanyak 14 mobil pemadam kebakaran dikerahkan dalam kebakaran rumah tinggal yang ada di Jalan Kramat Kwitang 1C, RT5/RW4, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat pada Senin (18/12/2023) pagi.

Perwira piket Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Pusat Baidillah Efendi mengatakan kebakaran terjadi sekitar Pukul 06.35 WIB saat pihaknya mendapatkan laporan dari masyarakat sekitar lokasi.