HOME NEWS MEGAPOLITAN

Operasi Lilin 2023, Polda Metro Fokus Pengamanan Tempat Ibadah dan Wisata

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |13:21 WIB
Operasi Lilin 2023, Polda Metro Fokus Pengamanan Tempat Ibadah dan Wisata
Ilustrasi Polri (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya bakal menggelar Operasi Lilin Jaya 2023 dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru pada 22 Desember hingga 2 Januari 2024 mendatang.

“(Operasi Lilin) tanggal 22 Desember sampai tanggal 2 Januari (2024), Natal dan Tahun Baru (Nataru),” kata Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Senin (18/12/2023).

Karyoto menjelaskan, bahwa pihaknya memfokuskan pengamanan terhadap tempat ibadah Gereja dan tempat wisata yang ada di DKI Jakarta.

“Itu yang menjadi salah satu concern kami tadi, bahwa tempat ibadah ini kan tempat kumpulnya orang banyak,” ujarnya.

Ia menuturkan, nantinya para Kapolres akan memimpin langsung pengamanan yang dilakukan. Menurutnya dalam hal ini, Kapolres harus bisa memetakan titik kerawanan di setiap wilayah.

“Kapolres yang turun di lapangan langsung sebagai komandan pengamanan objek harus bisa memetakan kerawanannya apa, yang paling penting kalo di suatu daerah udah bisa kita petakan, kita akan sterilisasi dulu,” ucapnya.

Dari jumlah pengamanan, Karyoto menyebutkan sebanyak 4.041 anggota TNI-Polri disiapkan untuk mengamankan wilayah DKI Jakarta dalam rangka perayaan Natal dan Tahun Baru 2024.

(Arief Setyadi )

      
