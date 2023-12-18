Advertisement
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

20 Mobil Damkar Dikerahkan Padamkan Kebakaran Rooftop Blok M Square

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |18:28 WIB
20 Mobil Damkar Dikerahkan Padamkan Kebakaran Rooftop Blok M Square
Ilustrasi (Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran melanda rooftop Blok M Square, Jakarta Selatan pada Senin (18/12/2023) sore. Sebanyak 20 unit dan 85 personil dikerahkan.

“Pengerahan di lokasi saat ini sebanyak 20 unit serta 85 personil,” demikian pernyataan Humasjakfire melalui akun X, Senin.

Dalam keterangan Humasjakfire, kebakaran itu terdeteksi dari area rooftop pusat perbelanjaan yang berada di lokasi tersebut.

“Asap tebal terdeteksi di area rooftop pusat perbelanjaan di Jalan Melawai V, 003/001, Kel. Melawai, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,” ujarnya.

Hingga berita ini tayang, belum diketahui pasti penyebab hingga ada atau tidaknya korban akibat kebakaran tersebut. Saat ini, petugas kebakaran masih berusaha untuk memadamkan api.

Sementara itu, dari video yang dilihat MNC Portal Indonesia terlihat asap pekat berwarna hitam membumbung. Sementara, di lokasi warga atau pun pengunjung terlihat menjauhi lokasi pemadaman.

(Angkasa Yudhistira)

      
