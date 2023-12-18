Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Sempat Kabur, Sopir Truk Tambang yang Tewaskan Ibu dan Anak di Parung Panjang Serahkan Diri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:14 WIB
Sempat Kabur, Sopir Truk Tambang yang Tewaskan Ibu dan Anak di Parung Panjang Serahkan Diri
Truk tambang di Parung Panjang terguling timpa ibu dan anak (Foto: Putra R)
A
A
A

BOGOR - Sopir truk tronton yang mengalami kecelakaan menimpa motor di Parung Panjang, Kabupaten Bogor menyerahkan diri ke polisi. Sopir tersebut sempat kabur usai kecelakaan.

"Sudah menyerahkan diri," kata Kanit Gakkum Satlantas Polres Bogor Ipda Angga Nugraha dikonfirmasi wartawan, Senin (18/12/2023).

Kata dia, sopir yang diketahui berinisial AG itu masih dalam pemeriksaan lebih lanjut. Setelah gelar perkara dan penyidikan, statusnya bisa menjadi tersangka.

"Masih melengkapi administrasi penyelidikan. Setelah gelar perkara dan naik penyidikan, status (AG) bisa jadi tersangka," tegas Angga.

Di sisi lain, pengakuan dari sopir melarikan diri usai kecelakaan maut yang menewaskan ibu dan anak itu karena takut dihakimi oleh warga.

"Berdasarkan keterangan sopir, (alasan kabur) menghindari amukan massa yang menuju lokasi kejadian," tutupnya.

Halaman:
1 2
      
