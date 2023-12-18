Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rooftop Blok M Square, Api Diduga dari Kabel

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:25 WIB
Kebakaran Rooftop Blok M Square, Api Diduga dari Kabel
Kebakaran rooftop Blok M Square. (Humasjakfire)
A
A
A

 

JAKARTA - Kebakaran melanda rooftop Blok M Square, Jakarta Selatan, Senin (18/12/2023) sore. Kepala Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Gulkarmat) Jakarta Selatan, Syamsul Huda menyebutkan, api diduga berasal dari kabel yang terbakar.

“Dugaan sementara, api berasal dari shaft kabel. Dugaan sementara kabel terbakar,” kata Syamsul Huda kepada wartawan, Senin.

Ia menyebutkan, saat ini sudah tidak ada lagi kobaran api. Namun, pihaknya kini tengah mengurai asap dari kobaran api.

“Sudah tidak ada api, tinggal mengurai asap saja,” ujarnya.

Sebelumnya, sebanyak 20 unit damkar dengan 85 personel dikerahkan untuk memadamkan api di Blok M Square, Jakarta Selatan.

“Pengerahan di lokasi saat ini sebanyak 20 unit serta 85 personil,” demikian pernyataan Humasjakfire melalui akun X, Senin.

