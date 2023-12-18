Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kebakaran Rooftop Blok M Square, Pengunjung dan Pedagang Panik Berhamburan

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:31 WIB
Kebakaran Rooftop Blok M Square, Pengunjung dan Pedagang Panik Berhamburan
Kebakaran rooftop Blok M Square. (Humasjakfire)
A
A
A

 

JAKARTA - Dugaan kebakaran terjadi di Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (18/12/2023) sore. Pengunjung maupun pedagang yang tengah berada di pusat perbelanjaan itu sempat panik berhamburan keluar.

Sebagaimana diunggah akun Instagram @jktinfo, tampak suasana di Blok M Square, tepat di bagian luarnya. Dalam video yang diunggah, penghuni Blok M Square tampak berlarian keluar dari dalam tempat perbelanjaan tersebut.

Mereka tampak panik berniat menyelamatkan dirinya lantaran adanya informasi tentang kebakaran. Tampak penghuni Blok M Square memadati luar tempat belanja itu. Selain berusaha menyelamatkan diri, mereka tampak mengabadikan momen tersebut dengan kamera handphonenya. Ada pula yang menyaksikan Dinas Gulkarmat DKI Jakarta melakukan pemadaman.

Tampk situasi di Blok M Square, asap hitam membubung tinggi dari bagian atasnya. Asap juga menyebar ke wilayah sekitar Blok M Square.

Halaman:
1 2
      
