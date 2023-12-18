Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tingkatkan Daya Tahan Tubuh, Relawan Ganjar-Mahfud Ajak Ibu-Ibu Hidup Sehat

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |19:42 WIB
Tingkatkan Daya Tahan Tubuh, Relawan Ganjar-Mahfud Ajak Ibu-Ibu Hidup Sehat
Relawan Ganjar-Mahfud ajak emak-emak hidup sehat. (Ist)
A
A
A

 

JAKARTA - Memasuki musim pancaroba, berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh supaya aktivitas harian tak terganggu. Rutin berolahraga jadi salah satu kunci membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar.

Sukarelawan Keluarga Besar Betawi Keren (Beken) dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajak masyarakat tetap produktif melalui kegiatan senam sehat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Ustaz Athoillah Mizan selaku Ketua Cabang Beken Jakarta Barat, mengungkapkan sudah sejak pagi, masyarakat yang didominasi ibu-ibu memadati area tersebut untuk mengikuti senam bersama yang diinisiatori Beken.

"Keluarga besar betawi keren (Beken) di Jakarta Barat khususnya di Kelurahan Kapuk pagi hari ini melaksanakan senam sehat bersama ibu-ibu yang sedang 'mblaem mblaem' cantik-cantik akan memeriahkan senam sehat yang mudah-mudahan mereka tetap bugar, tetap sehat," ucap Ustaz Athoillah, Senin (18/12/2023).

Mengenakan kaos berkelir putih dengan wajah Ganjar-Mahfud serta celana olahraga hitam, ibu-ibu begitu bersemangat bergerak. Tujuannya untuk meningkatkan sistem imun sehingga mampu menekan risiko terserang berbagai macam penyakit.

Athoillah mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari, serta memperhatikan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.

"Apalagi menyongsong pemilu 2024 nanti 14 Februari ibu-ibu biar tetap sehat biar bisa dateng ke tps bisa nyoblos dengan harapan kita bisa mempunyai pemimpin yang inspiratif nomor tiga Ganjar-Mahfud," tuturnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/28/337/3068689/prabowo-qyCT_large.jpg
Menyelami Rencana Pertemuan Prabowo dan Megawati, Bukan Sekadar Taktik dan Strategi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/337/3043910/ahok-UA6X_large.jpg
Soal Makan Siang Gratis, Ahok: Kampanyenya Top, tapi Sudah Dihitung Belum?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/340/3043891/pan-rhFc_large.jpg
Repot Ikuti yang Kalah, Zulhas: Enak Lho Dekat Sama Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/337/3008549/debat-panas-saleh-daulay-dan-refly-harun-usai-singgung-zulhas-kalah-bersaing-dengan-gibran-UNInqpxGto.jpg
Debat Panas Saleh Daulay dan Refly Harun Usai Singgung Zulhas Kalah Bersaing dengan Gibran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/337/3006566/menang-pilpres-2024-prabowo-merasa-di-endorse-jokowi-sby-gus-dur-soeharto-dan-bung-karno-qraGvi3jKY.jpg
Menang Pilpres 2024, Prabowo Merasa Di-endorse Jokowi, SBY, Gus Dur, Soeharto dan Bung Karno
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/08/337/3006064/tanggapi-wacana-kabinet-gemuk-prabowo-gibran-anies-baswedan-semua-diatur-undang-undang-7FpWHnsu8g.jpg
Tanggapi Wacana Kabinet Gemuk Prabowo-Gibran, Anies Baswedan: Semua Diatur Undang-Undang
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement