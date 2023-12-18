Tingkatkan Daya Tahan Tubuh, Relawan Ganjar-Mahfud Ajak Ibu-Ibu Hidup Sehat

JAKARTA - Memasuki musim pancaroba, berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh supaya aktivitas harian tak terganggu. Rutin berolahraga jadi salah satu kunci membuat tubuh menjadi lebih sehat dan bugar.

Sukarelawan Keluarga Besar Betawi Keren (Beken) dukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengajak masyarakat tetap produktif melalui kegiatan senam sehat di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.

Ustaz Athoillah Mizan selaku Ketua Cabang Beken Jakarta Barat, mengungkapkan sudah sejak pagi, masyarakat yang didominasi ibu-ibu memadati area tersebut untuk mengikuti senam bersama yang diinisiatori Beken.

"Keluarga besar betawi keren (Beken) di Jakarta Barat khususnya di Kelurahan Kapuk pagi hari ini melaksanakan senam sehat bersama ibu-ibu yang sedang 'mblaem mblaem' cantik-cantik akan memeriahkan senam sehat yang mudah-mudahan mereka tetap bugar, tetap sehat," ucap Ustaz Athoillah, Senin (18/12/2023).

Mengenakan kaos berkelir putih dengan wajah Ganjar-Mahfud serta celana olahraga hitam, ibu-ibu begitu bersemangat bergerak. Tujuannya untuk meningkatkan sistem imun sehingga mampu menekan risiko terserang berbagai macam penyakit.

Athoillah mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan dengan rutin berolahraga, berjemur di bawah sinar matahari, serta memperhatikan asupan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh.

"Apalagi menyongsong pemilu 2024 nanti 14 Februari ibu-ibu biar tetap sehat biar bisa dateng ke tps bisa nyoblos dengan harapan kita bisa mempunyai pemimpin yang inspiratif nomor tiga Ganjar-Mahfud," tuturnya.