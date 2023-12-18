Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Kronologi Kebakaran di Rooftop Blok M Square hingga Bikin Panik Pengunjung

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |20:29 WIB
Kronologi Kebakaran di Rooftop Blok M Square hingga Bikin Panik Pengunjung
Kebakaran rooftop Blok M Square (Foto: Tangkapan layar)
A
A
A

JAKARTA - Kebakaran diduga terjadi di Rooftop Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (18/12/2023) sore tadi yang diduga karena adanya korsleting listrik pada bagian panel listrik. Damkar pun menjelaskan awal mula kebakaran terjadi hingga membuat pengunjung panik berhamburan.

"Awalnya pada sekira pukul 16.44 WIB tim dari area di Blok M Square menginformasikan ruang panel lantai 1 zona C parkir didapatkan keluar asap," ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda pada wartawan, Senin (18/12/2023).

Menurutnya, tim area keamanan Blok M Square awalnya memberikan informasi tentang asap yang keluar dari bagian panel listrik. Tim itu lantas membuka pintu panel 1C dan asap keluar semakin tebal.

"Didapatkan keluar asap. Tim langsung merapat ke lokasi lalu buka pintu panel 1C asap keluar tebal. Lalu, dilakukan pemadaman menggunakan apar dan box hidran," tuturnya.

Dia menerangkan, tim keamanan sempat melakukan pemadaman menggunakan APAR dan Box Hidran di Blok M Square. Api yang keluar dari exit tangga darurat karena posisinya berada di belakang ruang panel dan menjadi jalur saaf kabel yang korslet pun sempat dipadamkan oleh tim teknisi dan pihak keamanan gedung tersebut.

"Terlihat juga api dari exit tangga darurat belakang ruang panel. Jalur saf kabel induk SDP. Kemudian, mencoba melakukan pemadaman oleh tim teknisi dan sekurity gedung," katanya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192436/kebakaran-26bm_large.jpg
Kebakaran Hebat di Panti Jompo Manado, 16 Orang Tewas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192322/kebakaran-aqoM_large.jpg
Papan Reklame Samping Mal Sarinah Jakpus Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192280/kebakaran-VC5Q_large.jpg
Kronologi Kebakaran Kantor Wali Kota Jaksel, Berawal dari Suara Ledakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192239/kebakaran-hSuZ_large.jpg
Permukiman Padat Penduduk Samping Tol Wiyoto Wiyono Arah Bandara Terbakar Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/338/3192234/kebakaran-ZIDT_large.jpg
Breaking News! Kebakaran Landa Kantor Pemkot Jakarta Selatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/338/3191357/rumah_terbakar_di_grogol_petamburan-6Msc_large.jpg
Rumah Terbakar di Grogol Petamburan, 20 Damkar Dikerahkan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement