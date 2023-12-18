Kronologi Kebakaran di Rooftop Blok M Square hingga Bikin Panik Pengunjung

JAKARTA - Kebakaran diduga terjadi di Rooftop Blok M Square, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan pada Senin (18/12/2023) sore tadi yang diduga karena adanya korsleting listrik pada bagian panel listrik. Damkar pun menjelaskan awal mula kebakaran terjadi hingga membuat pengunjung panik berhamburan.

"Awalnya pada sekira pukul 16.44 WIB tim dari area di Blok M Square menginformasikan ruang panel lantai 1 zona C parkir didapatkan keluar asap," ujar Kepala Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda pada wartawan, Senin (18/12/2023).

Menurutnya, tim area keamanan Blok M Square awalnya memberikan informasi tentang asap yang keluar dari bagian panel listrik. Tim itu lantas membuka pintu panel 1C dan asap keluar semakin tebal.

"Didapatkan keluar asap. Tim langsung merapat ke lokasi lalu buka pintu panel 1C asap keluar tebal. Lalu, dilakukan pemadaman menggunakan apar dan box hidran," tuturnya.

Dia menerangkan, tim keamanan sempat melakukan pemadaman menggunakan APAR dan Box Hidran di Blok M Square. Api yang keluar dari exit tangga darurat karena posisinya berada di belakang ruang panel dan menjadi jalur saaf kabel yang korslet pun sempat dipadamkan oleh tim teknisi dan pihak keamanan gedung tersebut.

"Terlihat juga api dari exit tangga darurat belakang ruang panel. Jalur saf kabel induk SDP. Kemudian, mencoba melakukan pemadaman oleh tim teknisi dan sekurity gedung," katanya.