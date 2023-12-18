Penyelundupan Narkoba untuk Tahun Baru Digagalkan, Sabu Disembunyikan di Dinding Termos

TANGERANG - Petugas Bea dan Cukai bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polresta Bandara Soetta menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang diselundupkan di dalam dinding termos makanan.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan petugas Bea Cukai yang tengah berusaha membuka sebuah termos makanan yang dicurigai adanya barang yang diduga terindikasi narkotika setelah melalui pemeriksaan mesin X-ray.

Benar saja, setelah dibongkar petugas mendapati serbuk kristal dari dinding termos makanan. Setelah dilakukan uji tes narkotika, barang tersebut dinyatakan positif narkoba jenis sabu-sabu.

Dari hasil pengembangan didapati tiga orang pelaku penyelundupan narkoba jaringan internasional, yakni satu warga negara asing asal India berinisial AH serta dua WNI, GM dan RA.

Kepala Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo mengatakan, untuk mengelabuhi petugas, sabu-sabu seberat 1,9 kilogram lebih tersebut disembunyikan di dalam dinding termos makanan yang dibawa oleh pelaku WN India.

“Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Jakarta untuk pesta tahun baru,” ucap Gatot, Senin (18/12/2023).

Selain itu, lanjut Gatot, kasus berikutnya petugas juga mengamankan biji-bijian dan daun ganja kering seberat 791 gram yang dikirim melalui paket kiriman domestic dan menangkap dua orang warga negara Indonesia sebagai penerima.