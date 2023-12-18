Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penyelundupan Narkoba untuk Tahun Baru Digagalkan, Sabu Disembunyikan di Dinding Termos

Hasnugara , Jurnalis-Senin, 18 Desember 2023 |21:20 WIB
Penyelundupan Narkoba untuk Tahun Baru Digagalkan, Sabu Disembunyikan di Dinding Termos
Penyelundupan sabu digagalkan. (Foto: Dok Ist)
A
A
A

TANGERANG - Petugas Bea dan Cukai bekerja sama dengan Satuan Narkoba Polresta Bandara Soetta menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu-sabu yang diselundupkan di dalam dinding termos makanan.

Rekaman video yang beredar memperlihatkan petugas Bea Cukai yang tengah berusaha membuka sebuah termos makanan yang dicurigai adanya barang yang diduga terindikasi narkotika setelah melalui pemeriksaan mesin X-ray.

 BACA JUGA:

Benar saja, setelah dibongkar petugas mendapati serbuk kristal dari dinding termos makanan. Setelah dilakukan uji tes narkotika, barang tersebut dinyatakan positif narkoba jenis sabu-sabu.

Dari hasil pengembangan didapati tiga orang pelaku penyelundupan narkoba jaringan internasional, yakni satu warga negara asing asal India berinisial AH serta dua WNI, GM dan RA.

Kepala Bea dan Cukai Bandara Soekarno Hatta, Gatot Sugeng Wibowo mengatakan, untuk mengelabuhi petugas, sabu-sabu seberat 1,9 kilogram lebih tersebut disembunyikan di dalam dinding termos makanan yang dibawa oleh pelaku WN India.

 BACA JUGA:

“Dari pengakuan pelaku, barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Jakarta untuk pesta tahun baru,” ucap Gatot, Senin (18/12/2023).

Selain itu, lanjut Gatot, kasus berikutnya petugas juga mengamankan biji-bijian dan daun ganja kering seberat 791 gram yang dikirim melalui paket kiriman domestic dan menangkap dua orang warga negara Indonesia sebagai penerima.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/26/338/3191928/tigran-K3Zd_large.jpg
Suami Selebgram DF yang Ingin Edarkan Narkoba di DWP Serahkan Diri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/337/3191293/polri-kDn2_large.jpg
DWP Bali, Bareskrim Tangkap 17 Orang Termasuk WNA Terkait Kasus Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191106/polsek_mbg_mandailing_natal_dibakar_massa-mvuG_large.jpg
Polsek MBG Sumut Dibakar Massa Diduga Akibat Lepaskan Pengedar Narkoba
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/10/337/3189033/viral-SkCg_large.jpg
Bareskrim Bongkar Laboratorium Rahasia Vape Mengandung Narkoba, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188604/dua_napi_narkoba_asal_belanda_dipulangkan-45iG_large.jpg
Dua Napi Narkoba Asal Belanda Dipulangkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/337/3187950/ratu_narkoba_dewi_astutik-VvOM_large.jpg
BNN Ungkap Daerah Operasi dan Pola Rekrutmen Ratu Narkoba Dewi Astutik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement