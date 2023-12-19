Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update Kasus Covid-19: 243 Orang Positif, Kasus Aktif 2.204

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |07:58 WIB
Update Kasus Covid-19: 243 Orang Positif, Kasus Aktif 2.204
Covid-19. (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) melaporkan kasus Covid-19 per 18 Desember 2023 pukul 16.00 WIB sebanyak 243 orang terkonfirmasi positif. Sementara itu, total sebanyak 2.204 kasus aktif dan 2 kasus dilaporkan meninggal.

Sementara itu, Dirjen Pencegahan dan Pengendalian (P2P) Dr. Maxi Rein Rondonuwu mengimbau masyarakat untuk melengkapi dosis vaksinasi Covid-19. Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor IM.02.04/C/4864/2023 tertanggal 15 Desember 2023.

“Masyarakat diimbau untuk segera melengkapi dosis vaksin Covid-19, segera datangi fasilitas pelayanan kesehatan terdekat di Puskesmas atau Kantor Kesehatan Pelabuhan, jangan ditunda-tunda,” ujar Maxi.

Mereka yang belum pernah mendapatkan vaksinasi Covid-19 diimbau untuk dapat segera mendapatkan vaksinasi Covid-19.

“Bagi masyarakat, terutama lansia dan dewasa yang memiliki komorbid serta penyandang imunokompromais, yang sudah pernah memperoleh vaksinasi Covid-19 minimal 6-12 bulan yang lalu, dapat diberikan 1 dosis vaksin Covid-19,” lanjut Maxi.

Status vaksinasi dapat dicatatkan dalam Pcare Vaksinasi selama masa transisi, selanjutnya dapat dicatatkan dalam Aplikasi Sehat Indonesiaku ASIK dan melalui SIM RS SIMPUS atau sistem pencatatan lain yang terintegrasi dalam SATUSEHAT.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Topik Artikel :
Virus Corona Covid-19
