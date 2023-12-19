Siti Atikoh: Ganjar-Mahfud Akan Selalu Bersama Pesantren

Siti Atikoh sebut Ganjar-Mahfud akan selalu bersama pesantren. (Ist)

JAKARTA - Istri calon presiden (Capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menyambangi dua pondok pesantren (ponpes) selama bersafari politik di Jawa Timur pada Senin (18/12/2023). Pertama, Atikoh menyambangi Pondok Pesantren Nurul Qur'an, Ponorogo.

Di sana, Atikoh bertemu KH Solekhan dan sang istri. Atikoh banyak berbincang dengan istri KH Solekhan. Usai perjumpaan, Atikoh mengaku obrolannya sebatas berbincang tentang perkembangan pendidikan di pesantren ke depannya.

"Agar para santri juga bisa berdaya dan bisa mengisi pembangunan negara," ujar Atikoh dalam keterangannya, dikutip Selasa (19/12/2023).

Selain Ponpes Nurul Qur'an Ponorogo, Atikoh juga menyambangi Ponpes Qomarul Hidayah, Trenggalek. Sambutan meriah diberikan santri saat Atikoh masuk ke lingkungan ponpes.

Tabuhan alat mudik hadroh mengiringi langkah Atikoh ke dalam ponpes. Di sana, Atikoh pun disambut oleh Nyai Hj Zumrotun Nasihah, pengasuh ponpes tersebut.

"Assalamualaikum Bu Nyai, sehat nggih," ucap Atikoh menyapa Nyai Zumrotun.

Dalam kunjungan itu, Atikoh dikalungi syal warna merah muda oleh Ketua PC Muslimat NU Trenggalek itu. Keduanya lantas bergandengan tangan dan duduk bersama di kursi yang telah disiapkan di samping panggung.

Di sana, Atikoh yang juga cucu dari ulama kharismatik asal Jawa Tengah, Mbah Hisyam Kalijaran itu didapuk untuk memberikan sambutan di depan ratusan jamaah muslimat setempat dan juga para santri.