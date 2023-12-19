Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kasus Melonjak, Menko PMK : Pandemi Covid-19 Tak Akan Kembali

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |08:15 WIB
Kasus Melonjak, Menko PMK : Pandemi Covid-19 Tak Akan Kembali
Menko PMK Muhadjir Effendy. (MPI)
A
A
A

 

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, memastikan endemi Covid-19 tidak akan kembali lagi menjadi pandemi, meskipun kasus mulai melonjak.

“Kan sekarang ini sudah masa endemi itu artinya yang kemarin pandemi tidak akan hilang sama sekali tetapi juga tidak akan kembali menjadi pandemi,” kata Muhadjir dalam keterangannya di Kantor Kemenko PMK, dikutip Selasa (19/12/2023).

Muhadjir mengingatkan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meskipun kasus Covid-19 mulai naik namun jangan menciptakan kepanikan. Apalagi, bagi masyarakat yang akan menjalankan mudik dalam rangka libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Covid yang mulai naik lagi ini sesuai dengan arahan Presiden kita gak usah menciptakan suasana panik kepada masyarakat, terutama mereka yang akan mudik,” ujar Muhadjir.

Halaman:
1 2
      
