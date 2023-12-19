Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jaksa KPK Hadirkan Penyanyi Windy dalam Persidangan Hasbi Hasan

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |08:53 WIB
Jaksa KPK Hadirkan Penyanyi Windy dalam Persidangan Hasbi Hasan
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. (Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan penyanyi Windy Yunita Bastari dalam persidangan terdakwa Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu akan menghadirkan tiga saksi lain.

"Untuk agenda persidangan Terdakwa Hasbi Hasan dan Dadan Tri, hari ini (19/12), Tim Jaksa akan menghadirkan saksi-saksi diantaranya Riris Riska Diana, Windy Yunita Bastari, Rinaldo Septariando, dan Noriaty," kata Ali melalui keterangannya, Selasa (19/12/2023).

Windy memang sering disangkutpautkan dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Ia beberapa kali diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Windy juga dua kali dicegah bepergian ke luar negeri. Terakhir, Windy dilarang meninggalkan Indonesia sejak September 2023 hingg enam bulan ke depan.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192880//kpk-jobk_large.jpg
KPK Ungkap Potensi Kerugian Negara dari Sektor Hutan Tembus Rp175 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/337/3192795//juru_bicara_komisi_pemberantasan_korupsi_budi_prasetyo-noF0_large.jpg
KPK Periksa 15 Saksi Kasus Kajari HSU, Dalami Pemotongan Anggaran Internal Kejari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192683//kejagung-od2Z_large.jpg
KPK SP3 Kasus Tambang Konawe Utara, LIMA Dukung Kejagung Ambil Alih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/337/3192576//tahanan_kpk_tes_urine-4Miv_large.jpg
Pastikan Bebas Narkotika, 73 Tahanan KPK Dites Urine
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/337/3192521//kpk-XckF_large.jpg
Hentikan Kasus Tambang Konawe Utara, KPK Sebut BPK Tak Bisa Hitung Kerugian Negara 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/337/3192340//novel_baswedan-tDuW_large.JPG
Novel Baswedan: KPK Mudah Diintervensi dengan Adanya Kewenangan SP3
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement