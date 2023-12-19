Jaksa KPK Hadirkan Penyanyi Windy dalam Persidangan Hasbi Hasan

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menghadirkan penyanyi Windy Yunita Bastari dalam persidangan terdakwa Sekretaris nonaktif Mahkamah Agung (MA), Hasbi Hasan.

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, pada persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu akan menghadirkan tiga saksi lain.

"Untuk agenda persidangan Terdakwa Hasbi Hasan dan Dadan Tri, hari ini (19/12), Tim Jaksa akan menghadirkan saksi-saksi diantaranya Riris Riska Diana, Windy Yunita Bastari, Rinaldo Septariando, dan Noriaty," kata Ali melalui keterangannya, Selasa (19/12/2023).

Windy memang sering disangkutpautkan dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Ia beberapa kali diperiksa oleh tim penyidik lembaga antirasuah.

Windy juga dua kali dicegah bepergian ke luar negeri. Terakhir, Windy dilarang meninggalkan Indonesia sejak September 2023 hingg enam bulan ke depan.

(Erha Aprili Ramadhoni)