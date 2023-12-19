Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Hadiri Dialog IPB Agromaritim, Ganjar Pranowo Sempatkan Tinjau Booth UMKM

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |14:52 WIB
Hadiri Dialog IPB Agromaritim, Ganjar Pranowo Sempatkan Tinjau Booth UMKM
A
A
A

BOGOR - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menghadiri acara Food & Agriculture Summit III dan Dialog Calon Presiden RI 2024-2029 di IPB Convention Center, di Kota Bogor, Selasa (19/12/2023) siang.

Dari pantauan MPI, Ganjar tiba sekitar pukul 14.15 WIB. Dengan kenakan kemeja bewarna hitam, ia langsung melenggang masuk ke dalam IPB Convention Center.

Setibanya, Capres yang berpasangan dengan Mahfud MD ini sempat menghampiri booth UMKM yang tertera di depan ruangan acara. Di sana, Gannar melihat sejumlah buku.

Setelah itu, Ganjar langsung masuk ke dalam ruangan. Di dalam ruangan, para pesetta nampak antusias melihat kedatangan Ganjar

Sejatinya, Ganjar akan menyampaikan visi-misidi dalam acara tersebut. Acara tersebut, mengambio tema "Mewujudkan Kedaulatan Agromaritim Sebagai Fondasi Utama Untuk Indonesia Emas 2045."

(Khafid Mardiyansyah)

      
