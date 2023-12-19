Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Konsolidasi ke Lampung, Gatot Eddy Pramono: Kita Tidak Bisa Bekerja Sendiri untuk Menangkan Ganjar-Mahfud

Ira Widyanti , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |15:06 WIB
Konsolidasi ke Lampung, Gatot Eddy Pramono: Kita Tidak Bisa Bekerja Sendiri untuk Menangkan Ganjar-Mahfud
A
A
A

BANDARLAMPUNG - Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD melakukan konsolidasi bersama relawan dan partai pendukung di Graha Shandeiro, Bandarlampung, Selasa (19/12/2023).

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono mengatakan, konsolidasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Provinsi Lampung.

"Tentunya kita memberikan masukan-masukan kenapa kita harus memilih Pak Ganjar, kemudian kita menginformasikan program-program apa saja yang dibuat Pak Ganjar," ujar Gatot saat diwawancarai awak media.

Gatot menuturkan, untuk dapat memenangkan Ganjar-Mahfud di Lampung, tim pemenangan daerah bersama-sama dengan partai politik, relawan dan simpatisan harus turun hingga ke akar rumpun masyarakat di deda-desa.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/21/340/3191077//kapal_nelayan_terbakar-7xsc_large.jpg
Kapal Nelayan Terbakar di Perairan Tanggamus, 25 ABK Selamat dan 8 Masih Dicari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/15/340/3162883//pembunuhan-aM5v_large.jpg
Pembunuh Kakek di Lampung Ditangkap, Pelaku Ngaku Belajar Ilmu Kebal Halusinasi seperti Diajak Duel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/09/340/3161661//pemerkosaan-vH7K_large.jpg
Pembunuh Sadis yang Perkosa Karyawan Warung Sate Ditangkap, Nih Tampangnya!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement