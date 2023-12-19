Konsolidasi ke Lampung, Gatot Eddy Pramono: Kita Tidak Bisa Bekerja Sendiri untuk Menangkan Ganjar-Mahfud

BANDARLAMPUNG - Tim Pemenangan Nasional (TPN) pasangan Calon Presiden Ganjar Pranowo dan Wakil Presiden Mahfud MD melakukan konsolidasi bersama relawan dan partai pendukung di Graha Shandeiro, Bandarlampung, Selasa (19/12/2023).

Dalam kunjungannya, Wakil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Gatot Eddy Pramono mengatakan, konsolidasi tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memenangkan pasangan Ganjar-Mahfud di Provinsi Lampung.

"Tentunya kita memberikan masukan-masukan kenapa kita harus memilih Pak Ganjar, kemudian kita menginformasikan program-program apa saja yang dibuat Pak Ganjar," ujar Gatot saat diwawancarai awak media.

Gatot menuturkan, untuk dapat memenangkan Ganjar-Mahfud di Lampung, tim pemenangan daerah bersama-sama dengan partai politik, relawan dan simpatisan harus turun hingga ke akar rumpun masyarakat di deda-desa.