Gemasnya Kontes Anjing Berbakat.

JAKARTA - Puluhan anjing pintar mengikuti kontes anjing berbakat di Surabaya, Jawa Timur. Layaknya manusia dalam Dog Talent Show, anjing-anjing pintar berukuran mini unjuk kebolehan dengan beratraksi.

Bersama para pelatihnya, anjing-anjing pintar ini bisa berjoget serta beratraksi mengikuti perintah sang pelatih, melompat melewati rintangan hingga lenggak lenggok dengan kostum lucu.

Seperti halnya lomba bakat manusia, dalam lomba bakat anjing ini, 3 orang dewan juri memberikan penilaian dan komentar pada setiap peserta lomba. Penampilan yang terbaik akan keluar menjadi juara.

Selain kontes anjing berbakat dalam ajang perlombaan anjing ini juga digelar perlombaan ketangkasan anjing. Tak jarang ada beberapa ekor anjing peserta yang salah melewati urutan rintangan bahkan ada yang ngambek dan harus gugur.