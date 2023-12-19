Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gemasnya Kontes Anjing Berbakat. Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!

Khafid Mardiyansyah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |15:22 WIB
Gemasnya Kontes Anjing Berbakat. Informasi Selengkapnya di Okezone Updates!
A
A
A

JAKARTA - Puluhan anjing pintar mengikuti kontes anjing berbakat di Surabaya, Jawa Timur. Layaknya manusia dalam Dog Talent Show, anjing-anjing pintar berukuran mini unjuk kebolehan dengan beratraksi.

Bersama para pelatihnya, anjing-anjing pintar ini bisa berjoget serta beratraksi mengikuti perintah sang pelatih, melompat melewati rintangan hingga lenggak lenggok dengan kostum lucu.

Seperti halnya lomba bakat manusia, dalam lomba bakat anjing ini, 3 orang dewan juri memberikan penilaian dan komentar pada setiap peserta lomba. Penampilan yang terbaik akan keluar menjadi juara.

Selain kontes anjing berbakat dalam ajang perlombaan anjing ini juga digelar perlombaan ketangkasan anjing. Tak jarang ada beberapa ekor anjing peserta yang salah melewati urutan rintangan bahkan ada yang ngambek dan harus gugur.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/16/3188127//anjing_berbulu_biru_yang_tertangkap_kamera_di_chernobyl-1Jtl_large.jpg
Studi: Anjing di Chernobyl Alami Evolusi Cepat Akibat Radiasi Nuklir?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/27/18/3126396//okami-Z9GT_large.jpg
Okami Jadi Anjing Termahal di Dunia, Laku Terjual Rp95 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/27/320/3099100//segini-bayaran-fantastis-anjing-pelacak-k9-di-scbd-ternyata-kalahkan-gaji-umr-x0c0P0XiDn.jpg
Segini Bayaran Fantastis Anjing Pelacak K9 di SCBD, Ternyata Kalahkan Gaji UMR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/612/3092998//10_rekomendasai_nama_anjing_yang_menggemaskan_dan_sedang_viral-fkBV_large.jpg
10 Rekomendasai Nama Anjing yang Menggemaskan dan Sedang Viral
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement