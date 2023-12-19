Silaturahmi dan Dialog Kebangsaan dengan Pimpinan Ponpes se-Banten, Mahfud MD Disambut Meriah

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri acara silahturahmi dan dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten, Selasa (19/12/2023).

Setibanya di lokasi, Mahfud MD disambut meriah oleh para santri yang datang dan menunggunya di Gapura Indra Function Hall di Jalan Raya Banten, Kasemen, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

Terlihat, Mahfud pun langsung menyapa para santri yang berbaris rapi untuk mengiringi pasangan Ganjar Pranowo itu memasuki lokasi acara.

Berdasarkan pantauan MNC Portal di lapangan, peserta acara sudah mulai mamadati lokasi acara sejak pukul 15.10 WIB. Nampak, peserta yang berkumpul menggunakan sarung dan sandal khas para santri.

Diketahui, acara silahturahmi dan dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten itu bertema 'Jaminan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pondok Pesantren Bersama Menko Polhukam RI'.

(Khafid Mardiyansyah)