HOME NEWS NASIONAL

Dialog Kebangsaan dengan Pimpinan Ponpes se-Banten, Mahfud Ajak Nyanyi Yaa Lal Wathan

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:19 WIB
Dialog Kebangsaan dengan Pimpinan Ponpes se-Banten, Mahfud Ajak Nyanyi <i>Yaa Lal Wathan</i>
Mahfud MD di Banten/Foto: MNC Portal
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud MD menghadiri dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten, Selasa (19/12/2023).

Acara tersebut diadakan di Gapura Indra Function Hall di Jalan Raya Banten, Kasemen, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

Mahfud MD mengajak para peserta dialog untuk bersama sama menyanyikan lagu Yaa Lal Wathan, lagu Islami karya KH Wahab Hasbullah sebelum memulai sambutan.

Lagu Yaa Lal Wathan, kata Mahfud, juga menjadi bukti bahwa para santri turut terlibat dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Cawapres yang didukung Partai Perindo itu sengaja meminta para peserta dialog untuk mengulangi lagu tersebut. Karena Menko Polhukam itu mengaku sangat menyukai lagu yang kerap terdengar di berbagai acara-acara besar dari Nahdlatul Ulama (NU) itu.

"Pertama mengapa tadi saya mengajak kita mengulangi lagu Yaa Lal Wathan? Karena saya tadi terlambat ketika Yaa Lal Wathan, dan saya selalu senang mendengar itu," kata Mahfud. 

Halaman:
1 2
      
