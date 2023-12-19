H-7 Libur Natal, 156 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabodetabek

JAKARTA - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 156.080 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-7 Hari Raya Natal 2023 yang jatuh pada periode Senin (18 Desember 2023).

Angka tersebut merupakan angka kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (menuju arah Merak), GT Ciawi (menuju arah Puncak), dan GT Cikampek Utama (menuju arah Trans Jawa) dan GT Kalihurip Utama (menuju arah Bandung).

Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini meningkat 18,31% jika dibandingkan lalin normal (131.920 kendaraan) pada periode yang sama. Jika dibandingkan dengan periode Natal 2022, total volume lalin ini meningkat 8,51% (143.844 kendaraan).

Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 65.090 kendaraan (41,70%) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 53.560 kendaraan (34,32%) menuju menuju arah Barat (Merak), dan 37.430 kendaraan (23,98%) menuju arah Selatan (Puncak).

Adapun rincian distribusi lalin sebagai berikut:

Lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek, dengan jumlah 31.870 kendaraan, meningkat sebesar 23,07% dari lalin normal.