HOME NEWS NASIONAL

Sampai Kapan Cuaca Panas di Musim Hujan Desember 2023 Berlangsung?

Aufi Shabirah , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:36 WIB
Sampai Kapan Cuaca Panas di Musim Hujan Desember 2023 Berlangsung?
Sampai Kapan Cuaca Panas Berlangsung? Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA – Sampai kapan cuaca panas di musim hujan Desember 2023 berlangsung? Pertanyaan ini akan diulas dalam artikel ini.

Cuaca panas di musin hujan bulan Desember 2023 banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Panasnya cuaca juga banyak dipertanyakan, apakah musim hujan masih berlangsung atau tidak.

BMKG menjelaskan suhu panas dan cuaca terik yang dikeluhkan masyarakat dalam satu pekan terakhir, kondisi suhu panas cukup terik pada siang hari terjadi di beberapa wilayah terutama di sekitar selatan ekuator.

“Kondisi cuaca panas tersebut secara umum dipicu oleh dominasi cuaca cerah pada siang hari di sebagian besar wilayah di Jawa hingga Nusa Tenggara. Berdasarkan citra satelit cuaca terlihat dalam beberapa hari terakhir di wilayah Jawa atau Indonesia bagian selatan tidak terdapat tutupan awan, sehingga sinar matahari intens/optimum langsung ke permukaan bumi," tulis BMKG di akun Instagramnya @infobmkg, Selasa (19/12/2023).

BMKG juga menjelaskan kurangnya pertumbuhan awan hujan di wilayah Jawa-Nusa Tenggara tersebut dipicu aktifitas pola tekanan rendah di sekitar Laut Cina Selatan. Hal tersebut menyebabkan berkurangnya aliran massa udara basah kea rah selatan ekuator yang masih dapat berlansung hingga 3-4 hari kedepan.

BMKG memperkirakan kembali wilayah Jawa hingga Nusa Tenggara akan mulai hujan lagi pada 23 Desember 2023 mendatang. Tak hanya Jawa dan Nusa Tenggara, pola tekanan rendah juga secara tidak langsung turut membentuk pola petemyan yang menyebabkan terjadinya peningkatan pertumbuhan awan hujan di sekitar Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi.

Berikut prediksi curah hujan kurang dari 100mm/bulan untuk bulan Januari 2024 hingga Juni 2024.

Halaman:
1 2
      
