Mahfud MD Ajak Rakyat Pilih Pemimpin yang Paling Baik Berdasar Track Record

SERANG - Calon wakil presiden (Cawapres) nomor urut 3, yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD mengajak seluruh rakyat Indonesia agar turut terlibat dengan memilih pemimpin yang baik pada pemilihan umum (Pemilu) untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Hal itu diungkap Mahfud saat mengikuti dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten, Selasa (19/12/2023).

"Bagaimana cara menjaga Indonesia? Yaitu ikut membangun demokrasi, artinya salah satunya menyelenggarakan dan melaksanakan pemilu," kata Mahfud MD di Gapura Indra Function Hall di Jalan Raya Banten, Kasemen, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten.

Awalnya, Mahfud meminta kepada rakyat Indonesia, khususnya para peserta dialog yang hadir hari ini untuk bisa memilih calon pemimpin yang baik.

BACA JUGA: Ganjar Ingin RUU Perampasan Aset Koruptor Bisa Segera Disahkan

Meskipun Mahfud menyadari bahwa tidak ada satu calon pun yang benar-benar baik. Ia mengakui bahwa setiap calon pemimpin memiliki celah dan cacat.

Namun, tugas rakyat Indonesia adalah memilih yang paling baik di antara beberapa pilihan yang ada.