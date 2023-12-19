Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mengenal Raden Soediro, Kakek Tora Sudiro Pencetus Proyek Jalan Tol Pertama di Indonesia

Edgar Ibrania Nicolas , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |16:53 WIB
Mengenal Raden Soediro, Kakek Tora Sudiro Pencetus Proyek Jalan Tol Pertama di Indonesia
Mengenal Raden Soediro/wikipedia
A
A
A

JAKARTA – Mengenal Raden Soediro Hardjodisastro, Kakek Tora Sudiro pencetus proyek jalan Tol pertama di Indonesia, menarik untuk dibahas.

Bagi masyarakat milenial mungkin nama Raden Soediro Hardjodisastro terdengar asing ditelinga. Beberapa orang hanya mengenal beliau adalah kakek dari artis Indonesia Tora Soediro. Tetapi beliau adalah salah satu orang yang berjasa dalam pembangunan Indonesia terutama kota Jakarta.

Raden Soediro Hardjodisastro lahir pada 24 April 1911 di Yogyakarta, beliau aktif sebagai pendidik dan politisi pemerintahan Indonesia.

Sebelumnya Raden Soediro pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi periode 1951–1953, sekaligus anggota Konstituante RI mewakili Partai Nasional Indonesia (PNI).

Setelah jabatannya sebagai Gubernur Sulawesi berakhir, dia ditunjuk oleh Presiden Soekarno untuk menjadi Wali Kota Jakarta yang masih satu tingkat dengan gubernur saat itu.

Dalam buku yang berjudul Jakarta Batavia: Socio - Cultural Essays dari penulis Daan Van Golden menjelaskan, tugas yang diemban Raden Soediro saat itu sangat berat, karena kota Jakarta saat sering dilanda konflik kebijakan.

Karena permasalahan ini, beliau mengeluarkan kebijakan pemecahan wilayah Jakarta menjadi 3 kota madya/kabupaten, yaitu Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan.

Halaman:
1 2
      
