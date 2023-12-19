Sejarah dan Asal Usul Sunter

JAKARTA - Adakah yang penasaran dengan sejarah dan asal usul Sunter, salah satu kelurahan yang terletak di Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara yang terkenal dengan kegiatan industri otomotif ini?

Dari tepian Sungai Sunter hingga menjadi industri perdagangan yang berpengaruh, Sunter memiliki perjalanan panjang yang mempengaruhi kemajuan wilayahnya kini. Mari kita telusuri sejarah dan asal usul Sunter, dari sebuah desa kecil hingga menjadi kawasan metropolis yang begitu diminati.

BACA JUGA:

Sejarah Sunter telah berada sejak masa kolonial Belanda, dimana wilayah tersebut merupakan sebuah desa sepi yang terletak di tepi Sungai Sunter. Asal usul nama Sunter diambil dari aliran sungai di sana yang santer atau banter, yang berarti deras atau keras, karena arus di sungai tersebut mengalir dengan sangat deras.

Pada sekitar tahun 1915, Belanda menggunakan wilayah Sunter sebagai lapangan tembak yang digunakan para serdadu kolonial untuk berlatih sehari-hari. Biasanya, banyak kerbau liar yang berkeliaran di lapangan tersebut.

BACA JUGA:

Ketika Jenderal Soeharto menjabat sebagai Presiden Indonesia di akhir tahun 1960-an, ia ingin melakukan pembangunan nasional untuk menjadikan wilayah disana sebagai kawasan yang ramai.

Namun, Sunter bersama beberapa daerah di sekitarnya seperti Kelapa Gading dan Cilincing merupakan pengecualian dari rencana, dimana sebaliknya direncanakan untuk dijadikan sebagai daerah pertanian.

Memasuki awal tahun 1970-an, Sunter masih merupakan kawasan ladang dan persawahan yang digunakan para penduduk untuk menanam kangkung dan singkong di sawah tersebut.