Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bertemu PGI, Hary Tanoe Harap Natal dan Tahun Baru 2024 Berjalan Aman

Rifqi Herjoko , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |19:59 WIB
Bertemu PGI, Hary Tanoe Harap Natal dan Tahun Baru 2024 Berjalan Aman
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD bersilaturahmi dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Selasa (19/12/2023) siang. Seusai pertemuan, HT berharap perayaan natal 2023 dan tahun baru 2024 berjalan aman.

"Pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan natal dan tahun baru di seluruh Indonesia dijamin akan aman," ujar HT kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

"Harapan saya tentunya harus aman karena kan ini masalah ibadah ya supaya nyaman tenang tanpa gangguan dan ada penegasan dari pemerintah itu hal yg positif bagi kita semua," sambungnya kemudian.

Pertemuan itu berlangsung di Grha Oikumene, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan HT dan Mahfud MD disambut hangat orang-orang dari PGI setibanya di sana.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188425//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-izrA_large.jpg
Bonus Fantastis! Hary Tanoesoedibjo Siap Berikan Rp200 Juta untuk Atlet Biliar yang Raih Emas di SEA Games 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/43/3188411//kontingen_biliar_indonesia_untuk_sea_games_2025-kmu2_large.jpg
Ketum POBSI Hary Tanoesoedibjo Resmi Lepas Kontingen Biliar ke SEA Games 2025: Optimistis, Raih 3 Medali Emas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/320/3187011//hary_tanoe-WONn_large.jpg
Hary Tanoe hingga Ahmad Muzani Hadiri Pembukaan Rapimnas Kadin Indonesia di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186919//hary_tanoesoedibjo_memberi_pesan_kepada_kampiun_kejurnas_pobsi_2025-Q0nc_large.jpg
Pesan Hary Tanoesoedibjo untuk Kampiun Kejurnas POBSI 2025: Pertahankan Prestasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/30/43/3186895//jawa_barat_sukses_menjadi_juara_umum_kejurnas_pobsi_2025-qZTM_large.jpg
Jawa Barat Juara Umum Kejurnas POBSI 2025, Hary Tanoesoedibjo: Selamat Para Pemenang!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/29/337/3186678//hary_tanoe-baOt_large.jpg
Hary Tanoe dan Angela Tanoesoedibjo Hadiri Pembukaan CIFP 2025
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement