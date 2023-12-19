Bertemu PGI, Hary Tanoe Harap Natal dan Tahun Baru 2024 Berjalan Aman

JAKARTA - Ketua Umum Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo, mendampingi Menko Polhukam Mahfud MD bersilaturahmi dengan Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), Selasa (19/12/2023) siang. Seusai pertemuan, HT berharap perayaan natal 2023 dan tahun baru 2024 berjalan aman.

"Pemerintah menjamin bahwa pelaksanaan natal dan tahun baru di seluruh Indonesia dijamin akan aman," ujar HT kepada MNC Portal Indonesia (MPI).

"Harapan saya tentunya harus aman karena kan ini masalah ibadah ya supaya nyaman tenang tanpa gangguan dan ada penegasan dari pemerintah itu hal yg positif bagi kita semua," sambungnya kemudian.

Pertemuan itu berlangsung di Grha Oikumene, Senen, Jakarta Pusat. Kedatangan HT dan Mahfud MD disambut hangat orang-orang dari PGI setibanya di sana.