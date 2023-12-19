Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Jawab Kampanye Hitam soal KTP Sakti Bakal Hapus Bansos: Jaminan Rakyat Kok Dihentikan

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |20:06 WIB
Ganjar Jawab Kampanye Hitam soal KTP Sakti Bakal Hapus Bansos: Jaminan Rakyat Kok Dihentikan
A
A
A

BOGOR - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menyatakan program KTP Sakti tidak akan mengentikan program bantuan sosial (bansos) dan kesejahteraan masyarakat yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan itu, ditegaskan Ganjar menjawab isu kampanye hitam terkait program KTP Sakti akan menghapus program bansos dan kesejahteraan masyarakat.

"Oh enggak (akan dihapus program bansos bila ada KTP Sakti)," kata Ganjar saat ditemui di IPB Convention Center di Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa (19/12/2023).

Ganjar menegaskan, program bansos itu telah dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan (UU). Untuk itu, program bansos tak bisa serta-merta dihapus.

"Kalau di UU kan itu sudah ada, wong itu jaminan rakyat kok dihentikan, gimana sih," terang Ganjar.

Kendati demikian, Ganjar merasa, pihak yang melontarkan kampanye hitam itu tak mengerti UU. "Saya kira yan ngomong yang enggak ngerti," tegasnya.

Sebelumnya, Deputi Kanal Media TPN Ganjar-Mahfud, Karaniya Dharmasaputra membantah program bansos yang telah berjalan saat ini akan dihapus bila Paslon Capres-Cawapres Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terpilih di Pilpres 2024.

"Jadi sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa adanya kampanye hitam di masyarakat di gressroots yang menyatakan bahwa sekiranya Mas Ganjar dan Mahfud terpilih maka program-program bahasa dan kesejahteraan masyarakat yang sudah dilaksanakan di pemerintahan presiden Jokowi itu tidak akan dilanjutkan sama sekali tidak benar," terang Karaniya saat konfrensi pers di Media Lounge TPN Ganjar-Mahfud, di Jakarta Pusat, Senin (18/12/2023).

Justru, kata Karaniya, Ganjar-Mahfud akan meneruskan dan melengkapi program bansos dan kesejahteraan masyarakat yang digagas Jokowi. Salah satunya melalui KTP Sakti.

