HOME NEWS NASIONAL

Kunjungi Pasar Ngemplak, Atikoh Borong Dagangan untuk Digratiskan ke Warga

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |20:12 WIB
Kunjungi Pasar Ngemplak, Atikoh Borong Dagangan untuk Digratiskan ke Warga
A
A
A

JAKARTA - Istri Calon Presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo, Siti Atikoh melakukan kunjungan ke Pasar Ngemplak, Tulungagung, Jawa Timur, Selasa (19/12/2023). Disana Atikoh memborong sejumlah Mulai buah-buahan, bumbu dapur seperti bawang merah dan bawang putih, bahkan bahan protein seperti ikan dan ayam potong untuk dibagikan secara gratis.

"Ini dibagi-bagikan ya bapak ibu, jangan berebut semua kebagian rata," kata Atikoh.

Dia mengaku, kunjungan ke berbagai pasar bertujuan untuk mendengarkan keluh kesah para pedagang. Dia juga berharap harga kebutuhan pokok akan bisa cepat stabil agar para pedagang juga tidak kesusahan menjualkan barang dagangannya.

"Ya harapannya ke depan bisa cepat harganya stabil," katanya.

Sementara itu, salah satu pedagang buah salak, Sunyoto mengaku bahagia lapak dagangan disambangi oleh Atikoh. Dirinya bahkan menawarkan secara gratis agar barang dagangannya di bawa oleh Atikoh.

"Bawa saja bu, pendukungnya juga bawa saja (salaknya)," ucap Sunyoto enggan menerima pembelian.

Halaman:
1 2
      
