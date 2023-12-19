Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Siap Jawab Pertanyaan Apapun dalam Debat Cawapres Mendatang

Riana Rizkia , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |20:23 WIB
Mahfud MD Siap Jawab Pertanyaan Apapun dalam Debat Cawapres Mendatang
A
A
A

JAKARTA - Akademisi Rocky Gerung menilai bahwa calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka akan dengan mudah menjatuhkan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD dalam debat lanjutan capres-cawapres pada Jumat, 22 Desember 2023.

Namun, Mahfud MD menegaskan bahwa dirinya tidak pernah mendengarkan pernyataan Rocky Gerung. Ia justru mengaku sangat siap menghadapi debat cawapres mendatang.

"Saya ndaa pernah dengarkan Rocky Gerung," kata Mahfud usai menghadiri dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten, Selasa (19/12/2023).

Mahfud mengatakan, dirinya justru siap menjawab apapun pertanyaan yang dilayangkan kepadanya nanti.

"Siap saya untuk debat, tapi kalau ditanya materinya debat apa? Ya ndaa tau pokoknya saya datang, mau ditanya apa saya jawab, kan gitu aja, siap saya," kata Mahfud.

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo juga mengungkapkan hal serupa. Menurutnya, Mahfud MD yang merupakan pasangannya itu merupakan sosok yang pintar.

Halaman:
1 2
      
