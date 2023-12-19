Janji Mahfud MD : Sejahterakan Pesantren dan Para Gurunya

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 yang didukung Partai Perindo, Mahfud MD mengatakan pesantren memiliki andil besar bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sehingga sudah sepatutnya para tenaga pengajar mendapatkan kesejahteraan, dan upah yang layak.

Hal itu diungkap Mahfud saat mengikuti dialog kebangsaan dengan ratusan pimpinan Pondok Pesantren (ponpes) se-Banten bertajuk 'Jaminan Hukum Terhadap Kesejahteraan Pondok Pesantren Bersama Menko Polhukam RI', Selasa (19/12/2023).

"Hari ini saya bertemu dengan alim ulama dan pengasuh Ponpes se-Banten, saya mengatakan bahwa pesantren itu salah satu elemen bangunan nasionalisme kita. Sehingga pesantren harus terus maju di garda terdepan untuk menjaga negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila," kata Mahfud.

Cawapres yang didukung Partai Perindo itu berjanji, dirinya akan memperhatikan kesejahteraan para ustad, guru ngaji, hingga guru-guru di madrasah.

"Untuk itu, untuk kesekian kalinya saya mengatakan ustad ustad di pesantren, madrasah, dan orang orang pesantren yang kemudian banyak menjadi marbot, penjaga masjid, akan kita perhatikan kesejahteraannya agar sekurang-kurangnya mendapat honor yang tepat," katanya.

Mahfud mengatakan, kesejahteraan mereka merupakan tanggungjawab negara. Terlebih, kelahiran NKRI juga didorong oleh pesantren.