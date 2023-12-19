Pimpin Operasi Lilin 2023, Korlantas Antisipasi Adanya Gangguan Jelang Libur Nataru

JAKARTA - Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Brigjen Pol Aan Suhanan memimpin kegiatan "Tactical Floor Game" (TFG) kesiapan pengamanan Operasi Lilin 2023 menjelang Libur Natal dan Tahun Baru 2024, di Aula UE Madellu NTMC Polri, pada Senin 18 Desember 2023.

Asisten Operasi (Asops) Kapolri Irjen Pol Verdianto Iskandar turut hadir dalam kegiatan tersebut.

"Persiapan pengamanan natal dan tahun baru tahun ini kita sudah melakukan beberapa kegiatan survei, rapat koordinasi, kemudian sekarang TFG ini sebagai check-in terakhir sekaligus konsolidasi cara bertindak yang akan kita lakukan pada saat nanti pelaksanaan," ujar Kakorlantas, Selasa (19/12/2023).

Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan terdapat titik-titik krusial yang terjadi pada pengamanan natal dan tahun baru 2024 baik di jalan tol maupun di rest area. Ia mengatakan yang menjadi konsennya mengenai Gate Tol yang ada di Cikampek utama, Cipularang, dan ke arah Cikupa, jalur arteri, serta jalur wisata, dimana sudah disiapkan untuk mengelola tempat-tempat trouble spot seperti pasar tumpah, titik-titik yang menjadi bottle neck di arteri yang sudah diantisipasi.

"Melihat animo masyarakat yang akan memanfaatkan libur Natal dan tahun baru ini akan mengunjungi tempat wisata ini kita antisipasi kita kelola kita sudah siapkan beberapa cara bertindak di jalur wisata bisa itu pengalihan arus ketika terjadi kepadatan, kemudian one way, sampai dengan contraflow itu sudah kita siapkan," tegas Brigjen Pol Aan Suhanan.

Guna menghindari adanya penumpukan di pelabuhan, akan diterapkan juga beberapa rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan rencana kontigensinya secara keseluruhan baik kesiapan personel, materil dan kolaborasi dengan seluruh stakeholder.

Dirinya mengimbau untuk seluruh masyarakat yang hendak melakukan perjalanan agar mengikuti arah-arahan jika melakukan perjalanan menggunakan kapal laut untuk membeli tiket secara online karena tiket tidak lagi di jual secara langsung.

Turut hadir dalam acara TFG, Direktur Utama PT. Jasa Raharja Rivan A Purwantono, Dirlantas Polda Lampung, Wadirlantas Polda Banten, Wadirlantas Polda Metro Jaya, Wadirlantas Polda Jabar, Wadirlantas Polda Jateng, Wadirlantas Polda Jatim, dan stakeholder lainnya.

Kegiatan berlanjut di hari kedua dengan agenda Latihan Pra Operasi (Latpraops) Lilin 2023 yang diikuti personel dari Korlantas, Korps Brimob Polri, Korps Sabhara Baharkam Polri, Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud) Baharkam Polri, serta Detasemen khusus 88 Anti Teror (Densus 88 A/T).