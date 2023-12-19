Ganjar: Kampanye Memang saatnya Mengklaim, tapi Masyarakat Akan Melihat Data, Fakta dan Track Record

DIY - Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo buka suara merespon pernyataan Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto yang menyebut dirinya telah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar santai menyebut bahwa masa kampanye memang kerap dijadikan ajang klaim-mengklaim.

“Saat kampanye memang saatnya mengeklaim,” kata Ganjar kepada wartawan di kawasan Bantul, Yogyakarta, Selasa (19/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu pun tak membantah pernyataan Prabowo. Namun demikian ia justru meminta masyarakat untuk menilai melalui data dan track record.

“Masyarakat akan melihat fakta, data dan track record,” sambung Ganjar.