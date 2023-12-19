Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dorong Pemerintahan Berintegritas, Ganjar Pranowo: Jangan Gratifikasi dan Korupsi

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |20:54 WIB
Dorong Pemerintahan Berintegritas, Ganjar Pranowo: Jangan Gratifikasi dan Korupsi
BOGOR - Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo menceritakan pengalamannya untuk mendorong pemerintah yang berintegritas saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Salah satunya, dengan melarang anak buahnya untuk menerima gratifikasi dan melakukan korupsi

Hal itu Ganjar sampaikan saat berpidato di acara Dialog Calon Presiden 2024-2029 bertajuk "Mewujudkan Kedaulatan Agromaritim Sebagau Fondasi Utama Untuk Indonesia Emas 2045," di IPB Convention Center, Selasa (19/12/2023).

"Cerita soal berbeda sedikit, pernah saya pakai bagaimana mendorong pemerintah berintegritas. Bapak ibu, saya hanya minta, jangan pernah terima gratifikasi, sogokan dan jangan korupsi," tutur Ganjar.

Tak hanya itu, Ganjar juga berkata telah menaikan gaji anak buahnya, dan mengikuti segala tahaoan dengan sesuai aturan bila ingin menduduki jabatan publik.

