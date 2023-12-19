Ganjar Tegas Pemerataan Infrastruktur Jadi Prioritas: Inklusivitas Tak Boleh Terabaikan

DIY - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo tegas menempatkan pemerataan infrastruktur menjadi prioritas utama. Hal itu jika dirinya dan Mahfud MD terpilih menjadi pasangan Presiden dan Wakil Presiden mendatang.

Menurut Ganjar, pemerataan infrastruktur juga disambut baik masyarakat. Ganjar menyebut ia mendapatkan aspirasi itu selama berkeliling melakukan kampanye.

“Kemarin banyak sekali dari masyarakat yang mengatakan oke itulah pemerataan yang hari ini menjadi prioritas,” ucap Ganjar, Selasa (19/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu juga menegaskan selama pembangunan infrastruktur dilakukan dirinya tidak akan melupakan aspirasi-aspirasi yang datang. Ia berharap agar pembangunan itu tetap mengedepankan keberpihakan semua kelompok.

“Inklusivitasnya mesti dibangun dan tidak boleh (ada kelompok) yang terabaikan,” ungkap dia.