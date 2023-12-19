Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Update OTT di Maluku Utara, KPK Tangkap 18 Orang

Nur Khabibi , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:02 WIB
<i>Update</i> OTT di Maluku Utara, KPK Tangkap 18 Orang
Ilustrasi (Foto: Okezone.com)
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperbarui jumlah pihak yang ditangkap saat menjerat operasi tangkap tangan (OTT) di Maluku Utara dan Jakarta Selatan, Senin (18/12/2023).

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyebutkan, saat ini total 18 orang yang diamankan setelah sebelumnya lembaga antirasuah mengumumkan mengamankan 15 orang.

"Dalam kegiatan tangkap tangan di Maluku Utara sejauh ini 18 orang yang diamankan," kata Ali melalui keterangannya, Selasa (19/12/2023).

Terhadap pihak yang ditangkap, Ali menyebutkan masih dilakukan pemeriksaan.

Lebih lanjut, Ali menyebutkan pihaknya juga mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti OTT. Namun, Ali belum bisa menyebutkan jumlahnya lantaran masih terus dilakukan konfirmasi.

"Ada juga ditemukan uang sebagai bukti yang jumlahnya masih terus dikonfirmasi kepada para pihak yang ditangkap," ujarnya.

"Perkembangan selengkapnya akan disampaikan besok (20 Desember 2023)," tandasnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
