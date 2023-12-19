Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Sebut Kampanye Hitam Bansos Bakal Dihapus Jika Dia Jadi Presiden Cuma Gimik untuk Menakut-Nakuti

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:08 WIB
Ganjar Sebut Kampanye Hitam Bansos Bakal Dihapus Jika Dia Jadi Presiden Cuma Gimik untuk Menakut-Nakuti
A
A
A

YOGYAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membantah isu dirinya bakal menghentikan program bantuan sosial (bansos) jika kelak terpilih menjadi Presiden. Ganjar menyebut kabar itu hanya itu untuk menakut-nakuti rakyat.

“Jadi cerita itu sebenarnya gimik-gimik yang diberikan untuk menakut-nakuti dan masyarakat bisa tahu,” kata Ganjar kepada wartawan usai berkunjung ke Pabrik Rokok HM Sampoerna, Yogyakarta, Selasa (19/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak tahu siapa sosok yang mencoba membuat kampanye hitam tersebut. Yang jelas, tambah Ganjar, bansos merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

“Saya enggak tahu yang ngomong ini (bansos bakal dihentikan). Karena bansos itu cerita regulasi, cerita anggaran yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182177//kpk-gIki_large.jpg
Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko Kena OTT, Reaksi Ganjar Mengejutkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/01/340/3173859//partai_perindo-q3h9_large.jpg
Keterwakilan Anak Muda di Parlemen Merosot, Parpol Buka Ruang Lebih Luas bagi Milenial & Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/65/3170872//komeng-7gQh_large.jpg
Ini Pendidikan Komeng, Komedian dan Anggota DPD yang Sebut Tol di Jakarta Sudah Kemasukan Kijang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/65/3167691//syahroni-h8wV_large.jpg
Adu Riwayat Pendidikan Ahmad Sahroni dengan Rusdi Masse, Bak Langit dan Bumi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/01/337/3159630//ganjar-RPtq_large.jpg
Amnesti untuk Hasto, Ganjar: Menjadi Momentum Penegakan Hukum Tanpa Intervensi Politik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/337/3157998//ganjar-8yVz_large.jpg
Ganjar Pranowo–Adian Napitupulu Kompak Berpakaian Hitam di Sidang Vonis Hasto
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement