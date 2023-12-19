Ganjar Sebut Kampanye Hitam Bansos Bakal Dihapus Jika Dia Jadi Presiden Cuma Gimik untuk Menakut-Nakuti

YOGYAKARTA - Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo membantah isu dirinya bakal menghentikan program bantuan sosial (bansos) jika kelak terpilih menjadi Presiden. Ganjar menyebut kabar itu hanya itu untuk menakut-nakuti rakyat.

“Jadi cerita itu sebenarnya gimik-gimik yang diberikan untuk menakut-nakuti dan masyarakat bisa tahu,” kata Ganjar kepada wartawan usai berkunjung ke Pabrik Rokok HM Sampoerna, Yogyakarta, Selasa (19/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengaku tidak tahu siapa sosok yang mencoba membuat kampanye hitam tersebut. Yang jelas, tambah Ganjar, bansos merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya yang telah diatur dalam Undang-Undang.

“Saya enggak tahu yang ngomong ini (bansos bakal dihentikan). Karena bansos itu cerita regulasi, cerita anggaran yang telah ditetapkan pemerintah dan DPR,” ungkapnya.