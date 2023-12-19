Mahfud MD Hadiri Dialog Diaspora dan Deklarasi Dukungan Warga NTT Se-Jabodetabek

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Partai Perindo, Mahfud MD menghadiri Dialog Diaspora dan deklarasi dukungan oleh warga Nusa Tenggara Timur (NTT) se-Jabodetabek di Halaman Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Berdasarkan pantauan MNC Portal Indonesia, Mahfud tampak tiba di Halaman TKRPP sekira pukul 20.20 WIB. Terlihat ia datang menggunakan batik berwarna hitam dipadukan dengan cokelat. Mahfud tampak didampingi oleh Wakil Ketua TPN Andi Gani Nena Wea.

Kehadiran Mahfud MD disambut dengan teriakan ‘Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024’. Selain itu, Mahfud juga disambut antusias oleh para relawannya yang sudah menunggu.

Tak hanya itu, saat ingin menuju panggung, Mahfud diiringi dengan tarian-tarian khas Nusa Tenggara Timur (NTT) dan diselendangi kain ulos khas NTT.

“Hidup Mahfud, Mahfud Wakil Presiden kita,” teriak para relawan di lokasi.

“Ganjar-Mahfud menang satu putaran. Beta 100 persen NTT, 100 persen Ganjar Mahfud,” sorak para relawan sembari menegakkan salam tiga jari.

