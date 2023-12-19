Malam Tahun Baru 2024, Polisi Akan Lakukan Car Free Night di Sudirman

JAKARTA - Korps Lalu Lintas (Korlabtas) Porli akan melakukan car free night (CFN) pada malam puncak peralihan malam tahun baru 2024. CFN akan diberlakukan sepanjang jalan Sudiman-Harmoni, Jakarta Pusat.

"Di Jakarta sendiri ini sesuai dengan hasil pelatihan kemarin tactical florr game (TFG) akan memberlakukan Car Fee Night," kata Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Brigjen Aan Suhanan saat berkunjung ke MNC Group di Gedung iNews Tower, Selasa (19/12/2023).

Lebih lanjut Aan mengatakan, sistem CFN akan dilakukan sepanjang jalan Sudirman hingga Harmoni, Jakarta Pusat. CFN akan diberlakukan sejak menjalang malam tahun baru pukul 20.00 hingga pergantian malam tahun baru 2024.

"Sepanjang jalan Sudirman sampai Harmoni mulai jam 20.00 akan diberlakukan car free night artinya kendaraan tidak boleh masuk ke sana," jelasnya.

Meski demikian, transportasi umum tetap diperbolehkan melintasi kawasan CFN tersebut. Pihaknya juga telah mempersiapkan kantong'kantong parkir di sekitar kawasan yang bakal diberlakukan CFN.

"Kita sudah mengidentifikasi untuk titik-titik pengalihan arus kemudian kita siapkan kantong-tanyong parkir kita sudah diapkan semua," jelasnya.

(Awaludin)