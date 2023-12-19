Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Ganjar Ungkap Keunggulan KTP Sakti: Bansos Bakal Tepat Sasaran!

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:32 WIB
Ganjar Ungkap Keunggulan KTP Sakti: Bansos Bakal Tepat Sasaran!
YOGYAKARTA - Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menggagas program KTP Sakti dalam Pilpres 2024 ini. Program KTP Sakti ini digagas untuk menyempurnakan penyaluran bansos agar tepat sasaran.

Ganjar mengungkap program itu digagas untuk mempermudah masyarakat mendapatkan haknya. Program KTP Sakti juga menjadi prioritas lantaran banyak komplain terkait tidak tepatnya bansos disalurkan.

“Rakyat mendapatkan itu (bansos), maka kita mudahkan mereka dan tepat sasaran. Kan komplain mereka kemarin apa yang di dapat si a, kok si b enggak dapat, itu yang kita bereskan,” ungkap Ganjar di Yogyakarta, Selasa (19/12/2023).

Turunan dari program itu, kata Ganjar, akan membuat satu basis data kependudukan terpadu. Sehingga nantinya, setiap warga hanya memerlukan kartu tanda penduduk (KTP) untuk mendapatkan semua haknya.

“Cukup satu kartu aja tapi provide banyak. Sehingga ceritanya KTP Sakti itu adalah cerita data besar, profil yang ada dan manajemen distribusi,” jelasnya.

