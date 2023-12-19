Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Istighosah di Jamaah Bayt Al-Hikmah, Siti Atikoh Bahas Isu Pendidikan hingga Stabilitas Harga Pangan

Muhammad Farhan , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |21:50 WIB
Istighosah di Jamaah Bayt Al-Hikmah, Siti Atikoh Bahas Isu Pendidikan hingga Stabilitas Harga Pangan
Siti Atikoh Ganjar Pranowo (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Siti Atikoh Suprianti, istri Calon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, berdialog bersama jamaah Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah di Pasuruan, Jawa Timur. Atikoh membahas sejumlah isu mulai dari pendidikan hingga stabilitas harga pangan. Dalam diskusinya, Atikoh menyuarakan keprihatinan terhadap fluktuasi harga kebutuhan pokok, termasuk bawang putih, bawang merah, dan cabe.

Istri dari Capres yang diusung PDI Perjuangan, PPP, Hanura, dan Perindo, mengatakan peningkatan kualitas distribusi sembako dari hulu sampai hilir dapat menjadi solusi untuk mengurangi fluktuasi harga di pasar.

Atikoh menekankan pentingnya stabilitas harga bagi konsumen, sambil memberikan pertimbangan terhadap petani agar tidak terdampak oleh harga yang terlalu murah.

"Harapannya adalah kestabilan harga bisa tercapai dengan memperbaiki jalur distribusi sembako. Kami ingin harga yang stabil untuk kepuasan konsumen, namun tetap memperhatikan kesejahteraan petani," ujar Atikoh dalam sambutannya, Selasa (19/18/2023).

Atikoh juga memaparkan program "1 desa 1 puskesmas dengan 1 tenaga kesehatan (nakes)" yang diusung oleh pasangan Ganjar-Mahfud. Ia menggarisbawahi tantangan yang dihadapi oleh ibu hamil di daerah terpencil yang kesulitan mendapatkan akses fasilitas kesehatan.

"Program ini bertujuan mengatasi masalah '4 terlalu 3 terlambat', yang dapat berdampak pada kesehatan perempuan saat hamil. Akses terhadap fasilitas kesehatan menjadi kunci utama untuk mengurangi risiko kematian ibu melahirkan," paparnya.

