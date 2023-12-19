Gelar Seminar Nasional, Pemuda OKI Indonesia Suarakan Solidaritas untuk Uighur

JAKARTA – Pemuda Organisasi Kerjasama Islam (OKI) Indonesia (OIC Youth Indonesia) dan Center for Uyghur Studies menggelar seminar dan press conference bertema solidaritas untuk Uighur, di Jakarta, Selasa (19/12/2023).

Presiden OIC Youth Indonesia, Astrid Nadya Rizqita, mengadakan, seminar ini merupakan bagian dari rangkaian seminar yang diselenggarakan di berbagai kota Indonesia mulai dari 8 -18 Desember 2023, melibatkan kota-kota seperti Yogyakarta, Makassar, Jakarta, Bandung, dan Medan. Dengan tema "Uyghur Plight: Call for Solidarity".

"Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan solidaritas terhadap situasi yang dihadapi oleh masyarakat Uighur," ujar Astrid.

Astrid menegaskan, bahwa advokasi dan peningkatan kesadaran terhadap isu Uighur telah menjadi fokus organisasi OIC Youth Indonesia sejak pendiriannya. Melalui pendekatan HAM dan anti-islamofobia, OIC Youth Indonesia,berkomitmen untuk memperjuangkan hak asasi manusia dan memerangi ketidakadilan.

"Kami, sebagai civil society, melakukan tugas kami untuk raise awareness. Selain itu, kami sangat paham bahwa Indonesia memiliki landasan politik luar negeri bebas aktif, dan ini bukan berarti kita netral, tapi bagaimana bersikap sesuai pada nilai-nilai," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Center of Uyghur Studies, Abdul Hakim Idris memberikan pemahaman mendalam terkait situasi Uyghur, dengan menggambarkan penindasan yang telah berlangsung selama lebih dari 70 tahun.

"Pemerintah Tiongkok menghilangkan statistik di Xinjiang pada akhir 2019, menyulitkan pemantauan dunia," ungkapnya.

Ia juga menyoroti isu kerja paksa yang menimpa warga etnis Uighur, ketika dipaksa bekerja 12 jam sehari dan diharuskan mengikuti kelas pembelajaran Partai Komunis pada malam hari.

"Pembatasan kebebasan beragama juga menjadi isu serius, dengan keluarganya ditahan di kamp konsentrasi," ungkapnya.

Pihaknya juga membawa laporan dan buku untuk menguraikan situasi di Uighur, membahas islamofobia, serta memberikan pemahaman mendalam mengenai sejarah dan budaya Uighur.

"Misi Center for Uyghur Studies adalah mempelajari sejarah, budaya, politik Uighur, dan mempromosikan karya sastra serta tokoh sejarah Uighur kepada dunia," ucapnya.

Dia juga menyampaikan hasil penilaian UN Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR) terhadap kekhawatiran hak asasi manusia di Wilayah Otonom Uighur Xinjiang, Republik Rakyat Tiongkok.