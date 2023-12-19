Dialog dengan Diaspora NTT se-Jabodetabek, Mahfud MD: Hati Kita Sudah Satu Frekuensi

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Partai Perindo, Mahfud MD menghadiri Dialog Diaspora dan deklarasi dukungan oleh warga Nusa Tenggara Timur (NTT) se-Jabodetabek di Halaman Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Presiden (TKRPP) Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menyebutkan bahwa pertemuan yang digelar di TKRPP bukan merupakan kampanye. Sebab, menurutnya yang hadir dalam acara itu sudah pasti memiliki pasangan capres dan cawapres.

“Bagi saya ini bukan kampanye, tapi dialog karena ini tempatnya di kantor relawan yang orangnya sudah pasti pilihan-pilihan politiknya. Sehingga saya ngga harus kampanye karena orang-orangnya sudah punya pilihan politiknya,” kata Mahfud.

Selain itu, Mahfud juga menyebutkan dirinya tak perlu melakukan kampanye. Sebab, ia dan relawan yang hadir sudah memiliki frekuensi yang sama.