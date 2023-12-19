Gempa M3,9 Guncang Wilayah Larantuka NTT

JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Larantuka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (19/12/2023), sekira pukul 22.23 WIB.

Berdasarkan informasi dari akun X Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), lokasi gempa berada di 7.94 Lintang Selatan - 122.90 Bujur Timur.

"#Gempa Mag:3.9, 19-Dec-2023 22:23:44WIB, Lok:7.94LS, 122.90BT (42 km BaratLaut LARANTUKA-NTT), Kedlmn:269 Km," tulis BMKG.

Disclaimer: Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data.

(Awaludin)