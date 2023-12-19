Pemilu 2024, Rektor UII Minta Negara Menjamin Kebebasan Berpendapat

JAKARTA - Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid, menyuarakan keprihatinannya dengan kondisi demokrasi di Indonesia belakangan ini.

“Politik kekuasaan yang abai terhadap kepentingan rakyat seakan kembali hadir sebagai panglima. Praktik berpolitik semakin jauh dari nilai-nilai kebajikan dan tidak lagi dibingkai sebagai sarana melayani kepentingan bangsa dan negara,” ujarnya, Selasa (19/12/2023).

Menurutnya kemunduran demokrasi saat ini diindikasikan oleh berbagai aspek, seperti penegakan hukum yang tidak konsisten, pemberantasan korupsi yang tebang pilih, dan lain sebagainya.

“Hal ini juga telah melahirkan oligarki dan menumbuhsuburkan fenomena kolusi dan nepotisme. Akhirnya, rakyat hanya menjadi objek pelanggeng kekuasaan yang tidak dihargai martabatnya,” tegas Fathul.

Atas kondisi tersebut, selaku pemimpin civitas akademik UII, Fathul menyatakan mengutuk berbagai upaya pengangkangan hukum dalam segala bentuk yang mengabaikan kemaslahatan bangsa dan negara.

Hukum wajib dikembalikan menjadi panglima, yang pembentukannya harus kalis dari kepentingan dan penegakannya tidak boleh menguntungkan kelompok atau golongan tertentu.