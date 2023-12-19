Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Mahfud MD Tegaskan Siap Jalani Debat Cawapres

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 19 Desember 2023 |22:56 WIB
Mahfud MD Tegaskan Siap Jalani Debat Cawapres
Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Partai Perindo, Mahfud MD mengaku siap untuk menjalankan debat calon wakil presiden yang akan berlangsung pada Jumat (22/12/2023).

“Ya siap (untuk debat cawapres),” kata Mahfud MD kepada wartawan di Kantor Relawan TKRPP, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2023).

Mahfud menyebutkan dirinya tidak memiliki persiapan yang khusus untuk berhadapan dengan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan Gibran Rakabuming Raka. Ia mengungkapkan hanya membaca koran terkait ekonomi.

“Ya baca-baca soal ekonomi gitu kan. Baca-baca di koran tiap hari ada, tidak harus khusus membaca. Di koran wah ini bicara apa nih, oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Itu kan semua ada di koran,” ungkapnya.

Halaman:
1 2
      
