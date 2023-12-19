Diskusi Bareng TPM, Andika Perkasa Tanamkan Usaha Tinggi di Tengah Keterbatasan

JAKARTA - Wakil Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Jenderal TNI (purn) Andika Perkasa melakukan diskusi bersama Tim Pemenangan Muda (TPM) TPN Ganjar-Mahfud dengan tema 'Ruang Aspirasi dan Solusi: Kepemimpinan' Selasa (19/12/2023).

Dalam kesempatan tersebut, Andika menyampaikan untuk pasa pemilih muda Ganjar-Mahfud untuk tetap berusaha di tengah keterbatasan yang ada saat ini.

"Kita mau jujur aja kok, memang kita dengan segala keterbatasan yang kita miliki saat ini yang penting kita berusaha yang terbaik dengan memegang nilai kehormatan, kita berusaha sekuat tenaga kita tetap punya harapan," kata Andika usai diskusi di kawasan Jakarta Selatan.

"Tapi juga dengan mengindahkan aturan- aturan dan nilai-nilai yang menurut kami lebih penting tergambar dari Mas Ganjar dan Pak Mahfud," imbuhnya.

Andika mengatakan, kemenangan untuk Ganjar-Mahfud adalah keinginan bersama. Dengan begitu dalam diskusi tersebut dirinya menerima banyak aspirasi dari kalangan muda secara langsung untuk bisa mengaplikasikannya di dalam visi-misi Ganjar-Mahfud kedepannya.

"Begitu banyak pertanyaan-pertanyaan khususnya dari anak-anak daerah tentang kehidupan mereka sehari-hari apa kira-kira yang bisa diharapkan apabila, Mas Ganjar dan Pak Mahfud menang, itu kita serap," ujar Andika.