Gempa M4,2 Guncang Melonguane Sulut

JAKARTA - Gempa berkekuatan Magnitudo 4,2 mengguncang daerah Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), pada Selasa (19/12/2023). Gempa tersebut dilaporkan terjadi pukul 23.09 WIB.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa gempa tersebut berlokasi di 110 kilometer Tenggara Melonguane. Sementara itu, pusat kedalaman gempa berada di 10 kilometer.

"#Gempa Mag:4.2, 19-Dec-2023 23:09:13WIB, Lok:3.29LU, 127.38BT (110 km Tenggara MELONGUANE-SULUT), Kedlmn:10 Km #BMKG," dikutip dari akun medsos X @infoBMKG.

Belum diketahui dampak dari gempa tersebut. Namun, warga daerah Melonguane diminta untuk tetap waspada terhadap potensi gempa susulan.

"Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data," tulis @infoBMKG.

(Awaludin)